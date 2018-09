Almeno tre persone sono morte e altre quarantatré sono rimaste ferite in Cina dopo che un’auto – un fuoristrada rosso – è entrato a forte velocità in un’affollata piazza di Mishui, parte della città di Hengyang, provincia di Hunan, nel centro della Cina. Tutto è avvenuto intorno alle 20 ora locale, le 14 in Italia. Il governo locale ha detto che la polizia ha arrestato l'autista del fuoristrada, un uomo che avrebbe dei precedenti penali. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni trapelate, di un cinquantaquattrenne disoccupato condannato in passato per incendio doloso e aggressione.

Corpi a terra nella immagini diffuse dai media – Le prime drammatiche immagini diffuse dai media statali hanno mostrato diversi corpi a terra, colpiti e sbalzati dal fuoristrada, e tantissime persone in fuga dalla piazza in preda al panico. Ancora non è chiaro cosa possa essere accaduto: per il momento nella dichiarazione ufficiale non è stato fatto nessun riferimento a un possibile collegamento ad atti di terrorismo. Sono in corso le indagini.