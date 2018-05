Una storia decisamente bizzarra ma vera arriva dall'Austria e sta facendo discutere molto sui social network, dove ha destato non poco scalpore. Un ciclista che stava pedalando nei pressi di Linz è stato multato per eccesso di velocità, perché pedalava più veloce dei pedoni.

Alla notizia, che immediatamente ha avuto una grande eco su Facebook, inizialmente sono stati pochi a dare credito, convinti che si trattasse semplicemente di una bufala. Invece, come rivela anche lo Sportello dei Diritti, a confermare il tutto è stato David Furtner, funzionario addetto all'ufficio stampa della Polizia locale. La contravvenzione è stata emessa lunedì pomeriggio nel centro di Linz.

Stando a quanto riportato sulla pagina Facebook, un ciclista si è visto contestare da una pattuglia della locale polizia, una multa di 20 euro per eccesso di velocità. L'uomo, in sella alla sua bici, è stato infatti fotografato dall’autovelox mentre procedeva a 20 chilometri orari, in un tratto di strada dove il limite era di 10: la sua velocità era dunque eccessiva, anche se difficilmente avrebbe rappresentato un pericolo per altri utenti della strada. Forse, spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, se l'uomo fosse andato alla medesima velocità su uno skateboard o su dei pattini, non sarebbe stato multato perché “sarebbe stato considerato un pedone”. In rete si è diffusa subito la foto della multa che è diventata virale e il post su Facebook ha già ottenuto migliaia di commenti.