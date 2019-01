Grande paura questa mattina, giovedì 24 gennaio, al porto di Olbia, dove la nave Athara della compagnia Tirrenia è stata urtata da un traghetto Grimaldi impegnato nelle manovre di uscita. Il video dello schianto è stata ripreso da uno smartphone dall'interno della stessa nave. Ci prende, ci prende!", si sente urlare (in dialetto napoletano) poco prima della collisione nel filmato girato da un membro dell'equipaggio della Athara che si trovava sull'aletta di plancia. Fortunatamente l'incidente non ha causato feriti.

Secondo le ricostruzioni, l’Athara si trovava ferma all'ormeggio nel porto quando è urtata dalla nave Cruise Bonaria, in partenza dallo scalo Isola Bianca. I danni all'imbarcazione della Tirrenia sono localizzati lungo l'aletta di manovra di sinistra. Per quanto riguarda le postazioni di comando in plancia invece non si registrano problemi: entrambe sono state provate con esito favorevole. All'origine dell'incidente potrebbe esserci il forte vento di grecale che in queste ore sta sferzando la città sarda.

Momenti di concitazione a bordo della nave della Tirrenia quando dalla plancia di comando l'equipaggio i membri dell’equipaggio si sono resi conti che l’impatto era ormai inevitabile anche l'intervento del rimorchiatore. La Capitaneria di porto ha avviato gli accertamenti sull’accaduto, mentre una ditta specializzata è subito intervenuta per riparare i danni a bordo della Althara che, seppur in ritardo, dovrebbe riuscire a partire regolarmente questa sera.