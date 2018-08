in foto: Christina Carlin–Kraft, 36 anni (Facebook).

È stata trovata senza vita nel suo appartamento ad Ardmore, sobborgo di Philadelphia, Stati Uniti, con evidenti segni di strangolamento. È mistero sulla morte di Christina Carlin-Kraft, 36enne ex modella e coniglietta di Playboy. Sul caso sta indagando la polizia, che ha fatto sapere di trattare la vicenda come "omicidio". Il cadavere della donna è stato scoperto la notte dello scorso 22 agosto all'interno dell'appartamento che condivideva con il suo compagno, Alexander Ciccotelli, un banchiere molto noto a Wall Street con cui era legata sentimentalmente da nove anni. Stando alle prime indiscrezioni, Christina aveva denunciato un furto quattro giorni prima il suo decesso. Le forze dell'ordine sono poi riuscite a recuperare una parte della refurtiva e quando lo scorso mercoledì gli agenti si sono presentati per riportarle alcuni gioielli, hanno fatto la tragica scoperta.

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di dare un volto al killer dell'ex modella. Non è ancora chiaro se ci sia un effettivo collegamento tra il furto e la sua morte. Tuttavia, dai filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area dove viveva la donna, pare sia stato notato un individuo sia la notte del furto che quello dell'omicidio. In queste ultime immagini, però, si vede l'uomo entrare nell'appartamento ma non uscire. Intanto, il quotidiano inglese The Sun ha reso noto un retroscena: la polizia sospetta che l'omicida possa essere uno stalker ossessionato dalle foto dell'ex coniglietta, che era nata a New York e aveva lavorato anche per Vanity Fair, Maxim e per la casa di intimo Victoria's Secret. Per questo stanno passando al setaccio anche tutti i suoi account social, per cercare di capire chi e perché possa averle fatto del male. "Era una persona solare, che amava la vita – l'ha ricordata il padre, Stuart Kraft, parlando alla stampa locale -. Penso che qualcuno sia stato invidioso della sua felicità e ne abbia approfittato".