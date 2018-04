Un quadro di Pablo Picasso, un autoritratto del grande pittore andaluso in un momento della vita in cui temeva di essere deportato dai nazisti, sarà messo all'asta New York da Christie's il prossimo 15 maggio. L'autoritratto, intitolato "Le Marin", è del 1943 e sarà messo all'asta, a partire da una stima che ha già raggiunto un record: settanta milioni di dollari la base d'asta da cui si partirà. Potrebbe diventare il quadro del genio più costoso di sempre.

La tela ad olio "Le Marin", datata 28 ottobre 1943, sarà offerta con la più alta stima di sempre, circa 57 milioni di euro odierni. Probabilmente batterà ogni record per un'opera di Picasso. Anche perché la tela non appare in pubblico da oltre vent'anni, da quando nel 1997 fece la sua apparizione durante l'asta della collezione di Victor e Sally Ganz. Ventuno anni dopo l'autoritratto, che mostra un uomo con uno sguardo triste che indossa una camicia a righe seduto su una sedia, potrebbe raggiungere un prezzo di vendita storico.

Attualmente è "Les Femmes d'Alger (Version ‘O')" il quadro più caro di Picasso, aggiudicato per 179,4 milioni di dollari da Christiès a New York nel maggio 2015. "Le Marin", sarà la replica di Christie's a Sotheby's, che il giorno prima, il 14 maggio, sempre a New York, proporrà un altro importante dipinto di Picasso, "Le Repos" (1932), con una stima di 25/35 milioni dollari, circa la metà di quella indicata per l'opera creata undici anni dopo dal genio di Malaga.