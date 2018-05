Da un Picasso battuto per oltre 115 milioni di dollari alle ninfee di Monet per 84. Era stata presentata come l'asta del secolo e non ha tradito le attese, la vendita di capolavori d'arte proposta ieri sera da Christie's a New York, che ha l'obiettivo di disperdere le opere della collezione appartenuta al banchiere americano David Rockefeller ed alla moglie Peggy. In tutto, sette nuovi record per autori realizzati (Monet, Matisse, Corot, Delacroix, Seguin, Morandi, Redon) e sette opere d'arte vendute sfondando la barriera dei 30 milioni di dollari. In questo modo, sono andati esauriti tutti e 44 i "lotti" messi al bando e che andrà avanti fino al 10 maggio da Christie's a New York. Il ricavato dai capolavori appartenuti a David Rockefeller e Peggy andrà in beneficenza.

Il totale realizzato è di 646.133.594 di dollari. Il top lot della serata è stato con 115 milioni di dollari un Pablo Picasso del periodo rosa, "Fillette à la corbeille fleurie", olio su tela dipinto nel 1905, che Peggy e David Rockefeller acquistarono dalla scrittrice Gertrude Stein e che Ernest Hemingway descrisse nel romanzo "Festa mobile". Tra i primati battuti, quello relativo alle opere di Claude Monet. La sua tela, "Nymphéas en fleur" è stata battuta per 84.687.500 di dollari, oltre il doppio della stima.

Terzo valore più elevato della serata, e nuovo record anche per Henri Matisse con 80.750.000 di dollari, quello staccato dal dipinto "Odalisque couchée aux magnolias" del 1923 (era stimata 50 milioni). Un nuovo record è conquistato anche da Giorgio Morandi: "Natura morta" del 1940, un olio su tela su masonite, uno dei due lavori ovali che si conoscano del maestro di Grizzana, è stato aggiudicato per 4.332.500 dollari, il doppio della stima.