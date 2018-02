Scandalo in Spagna, dove una ragazzina di 11 anni ha partorito una bambina concepita insieme al fratello di 14 anni. Lo scorso giovedì 1 febbraio l'adolescente era stata trasferita d'urgenza dai genitori, di origine boliviana, all'ospedale universitario Virgen de la Arrixaca, nella città di Murcia, a Sud Est del Paese iberico, a causa di forti dolori di stomaco. Ma, dopo essere stata sottoposta ai dovuti accertamenti, i sanitari hanno fatto sapere alla coppia che la figlia non solo era incinta, ma che avrebbe dato alla luce una bimba entro qualche ora, essendo già nella fase di travaglio. Sono state poi le forze dell'ordine a scoprire chi fosse il padre della neonata, anche se si attendono i risultati del test del Dna, che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, per avere un'ulteriore conferma. Tuttavia, il 14enne non dovrà affrontare nessun iter giudiziario data la sua giovane età, che, secondo l'ordinamento spagnolo, lo esclude da ogni responsabilità penale.

L'undicenne e la bambina che ha dato alla luce stanno bene. Sia la ragazzina che i suoi genitori, come riporta la stampa locale, hanno dichiarato di non essere mai stati a conoscenza della gravidanza, convinti che i frequenti mal di pancia di cui l'adolescente soffriva fossero legati a dei disturbi intestinali. Manuel Villegas, a capo dell'autorità regionale della Salute, ha giudicato il caso "eccezionale" ed ha aggiunto che è stata avviata un'indagine per capire realmente cosa sia successo negli ultimi 9 mesi: "Siamo ancora in fase di ricerca, per cui dobbiamo aspettare. Quando avremo un quadro più completo della situazione vedremo come agire e come aiutare questa famiglia".

È questo il terzo caso del genere in questa regione meridionale della Spagna. Il primo si era registrato solo lo scorso novembre, quando una ragazzina di 12 anni, sempre di origine sudamericana, ha dato alla luce una bambina, mentre sempre lo scorso fine settimana una 16enne ha partorito in casa, ma il piccolo è stato subito ricoverato all'ospedale Virgen de la Arrixaca in terapia intensiva.