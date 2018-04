Un uomo di 33 anni del Niger ha ucciso la figlioletta di appena un anno e la ex moglie di 34 nel centro di Amburgo. I fatti sono avvenuti questa mattina nei pressi della stazione metropolitana di Jungfernstieg, dove la circolazione dei treni è stata sospesa fino all’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Le identità dell’aggressore e delle vittime non sono ancora state rese note, così come non si conoscono le motivazioni dietro il gesto, anche se l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella del delitto passionale. Come riportato da "Hamburger Morgenpost", il 33enne avrebbe accoltellato la piccola che sarebbe deceduta sul posto a causa delle ferite, mentre la madre è morta poco dopo il trasporto in ospedale. Secondo quanto si legge sui media, i primi ad intervenire sono stati gli stessi addetti alla metro, cercando di rianimare la bambina, ma ogni aiuto è stato inutile. Sembra che sia stato lo stesso assalitore a chiamare i soccorsi dopo l’accoltellamento. L’arma del delitto non è ancora stata ritrovata, nonostante molti testimoni abbiano assistito alla scena.

La paura di un attacco terroristico ha immediatamente fatto scattare le misure d’emergenza e l’area è stata immediatamente isolata da un cordone di polizia e vigili del fuoco, mentre un elicottero ha monitorato la situazione dall’alto. Jungfernstieg è una delle strade più famose della città, una popolare passeggiata per turisti e locali. Centinaia di persone erano presenti questa mattina al momento dell’aggressione. “Al momento, molti dettagli sono ancora oscuri per noi” ha detto Timo Zill, portavoce della polizia locale. “Ci sono, tuttavia, molti testimoni e un certo numero di video di telecamere di sorveglianza dall'interno della stazione” ha aggiunto.