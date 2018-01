Sottratti ai loro proprietari o strappati dalle strade, poi massacrati, bruciati vivi e macellati per la loro carne. Accade in Indonesia dove una coalizione di gruppi per il benessere degli animali ha rilasciato alcuni terrificanti filmati delle povere bestie uccise colpi di arma da fuoco o a randellate nei cosiddetti "mercati estremi" del Paese. Dog Meat Free Indonesia – formato dai gruppi indonesiani Animal Friends Jogja e Jakarta Animal Aid Network, oltre alla fondazione Change for Animals con sede nel Regno Unito e all'Australia Humane Society International – hanno pubblicato un filmato girato al Tomohon Extreme Market e al Langowan Market, dove i commercianti vendono frutta e prodotti freschi oltre a cani e gatti che vengono brutalmente uccisi sul posto. Sebbene nel filmato si possano vedere diversi tipi di animali, il video si concentra sui cani.

"È stato come camminare all'inferno. I cani rannicchiati insieme in gabbia, tremavo di paura mentre guardavano quegli animali che aspettavano solo il loro turno per essere uccisi ", ha detto in una nota la coordinatrice della campagna Dog Meat Free Indonesia, Lola Webber. "La vista del terrore assoluto nei loro occhi, il bastone che colpiva continuamente, le loro urla di dolore e l'odore di capelli e carne bruciati, erano terrificanti e indimenticabili” aggiunge. "La maggior parte degli indonesiani non mangia cani e gatti, e questa estrema crudeltà appanna la nostra reputazione globale", ha dichiarato Bobby Fernando di Animal Friends Jogja. "Il nostro slogan per i turisti ‘Una meravigliosa Indonesia’ stona terribilmente con gli occhi di quei cani terrorizzati". Secondo Nicola Beynon, responsabile delle campagne per Humane Society International, solo il 7% circa della popolazione indonesiana consuma carne di cane e di gatto. Molti animali uccisi e venduti in questi mercati sono randagi, ma alcuni vengono anche rubati dalle case dei residenti, spiega.

Il video mostra i cani tenuti in gabbie di ferro minuscole e anguste. Successivamente, si vedono diversi uomini che vanno a rovistare all’interno, colpirli alla testa con una tavola di legno, per poi tirarli fuori per le gambe. Quindi le povere bestie vengono colpite nuovamente e, quasi immediatamente, bruciate con un lanciafiamme per poi essere cucinate rozzamente. Almeno uno dei cani sembra contrarsi mentre la fiamma ossidrica lo brucia, suggerendo che potrebbe essere ancora vivo. Dog Meat Free Indonesia ha definito il video "la peggiore crudeltà sugli animali che il nostro gruppo di attivisti abbia mai visto". La coalizione sta sollecitando il governo indonesiano a reprimere l'industria della carne di cane, che è legale nel paese. "Questi animali si fidano di noi umani, soprattutto considerando che molti di loro sono animali domestici rubati. Così facendo li tradiamo", ha detto Benyon. "La crudeltà è orrenda, ma è anche un serio rischio per la salute pubblica”.