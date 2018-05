Prima hanno lasciato nel bel mezzo di un'autostrada il figlio di 3 anni, poi ne hanno violentato la mamma 26enne in un'auto. È questa l'ultima storia di violenza che arriva dall'India, dove i continui stupri sono ormai diventati una vera e propria piaga sociale. È successo nella serata di lunedì 7 maggio nello stato dello Uttar Predesh, lungo la via che collega Delhi a Dehradun. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dalla polizia, come riporta la stampa locale, la vittima è stata attirata dai due aggressori con la scusa di un'offerta di lavoro. Una volta entrata nella vettura, le hanno somministrato una bevanda alcolica corretta con del sedativo. È stato a quel punto che hanno spinto fuori dalla macchina il piccolo e hanno abusato di lei, prima di scaricarla nella zona di Chapar. Quando la 26enne ha ripreso conoscenza ha effettuato la denuncia alla polizia locale.

Il bambino, recuperato sano e salvo da alcuni passanti che si sono fermati a soccorrerlo, è stato trasferito in ospedale, dove ha ricevuto tutte le cure del caso, così come la mamma, che sarà sottoposta ad una serie di esami medici, come ha riferito il portavoce della polizia Ombir Singh. È questo l'ennesimo caso di violenza che si consuma in India. Soltanto qualche ora prima dello stupro di gruppo ai danni della mamma 26enne, una ragazza di 17 anni, nello stato di Jharkhand dell'India orientale, è stata abusata, cosparsa di cherosene e data alla fiamme. Ha riportato ustioni sul 70% del corpo e ora lotta tra la vita e la morte.