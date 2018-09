Il giorno più bello della vita per una sposa si è trasformato in un incubo. Danny Emsley, 37 anni, non riusciva a smettere di sorridere mentre posava per le fotografie del matrimonio con la sua nuova moglie Clare, 35 anni, il 17 agosto. Si erano sposati in un lussuoso hotel a Linton, vicino a Wetherby, nello Yorkshire occidentale, dove avevano festeggiato con 80 persone, tra parenti e amici intimi. I festeggiamenti erano ancora in corso quando Danny è andato a dormire che erano circa le 23.30: la moglie gli ha dato un bacio ed è tornata al piano di sotto per godersi ancora un po’ la festa. Dopo un’ora è risalita a salutare e ha visto che stava bene, quindi è rimasta con gli altri partecipanti per un altro. Ma quando ha deciso di andare a letto, verso l’1.30, ha trovato Danny senza vita nel suo letto. Il 37enne non aveva problemi di salute ed era sano e in forma. Non si sono circostanze sospette che possano far luce su questa drammatica vicenda.

“Venerdì è stato il giorno più bello della mia vita – ha scritto Clare in uno struggente post su Facebook – ci siamo sposati, siamo stati felici. Io ho giurato amore eterno all’uomo più gentile, onesto e speciale del mondo. Mai nella vita mi era capitato di incontrare una persona come lui”. Clare ricorda la giornata del matrimonio: “Abbiamo trascorso un giorno davvero perfetto, circondati dalla famiglia, dagli amici, dall’amore e da tante risate. Ero felice. Non potevamo desiderare nulla di meglio”. Ma purtroppo “la magia è stata spazzata via a fine serata” ha aggiunto la donna. “Il mio amato Danny è stato crudelmente strappato a questa vita, alla mia vita”. La donna è ancora visibilmente disperata, non riuscendosi neanche a spiegare come sia potuto succedere. “Ora nel mio cuore c’è un buco che nessuno mai potrà riempire. E sinceramente non ho idea di come farò a passare la vita senza il mio adorato marito” ammette con amarezza e sconforto.

La coppia stava insieme da 7 anni, Danny aveva un figlio avuto dalla precedente relazione. Un amico ha fatto sapere al Sun: “Danny è andato a letto poco prima della 23.30, Clare è andato in camera a controllare che fosse tutto ok alle 00.30. Lui stava bene. Così lei si è trattenuta a fare festa fino all’1.30”. Ma quando è tornata in camera, la sorpresa terrificante: Danny non si muoveva e ha capito che qualcosa non andava. Era morto. “Clare ha urlato in un modo atroce e noi abbiamo assistito a una scena terrificante”.