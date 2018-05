Inquietante episodio ad Assisi, in provincia di Perugia, dove il padre di una ragazzina di 12 anni è stato arrestato perché accusato di aver ripetutamente abusato di lei. L'uomo, sulla cinquantina, l'avrebbe fatto per "insegnarle a difendersi da chi avrebbe potuto violentarla", come si è giustificato davanti agli inquirenti. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Nazione ma al momento i carabinieri impegnati sul caso mantengono il massimo riserbo. I fatti si sarebbero svolti lo scorso mese di aprile, prima che la mamma, ed ex moglie del papà mostro, lo denunciasse. "Te lo faccio, così poi impari a difenderti da chi vuole farti del male", avrebbe detto alla bambina.

Le presunte violenze sarebbero avvenute nel corso dei pomeriggi che il padre trascorreva con la figlia. Stando alle prime indiscrezioni, è stata la dodicenne, una volta tornata a casa dalla mamma, a raccontare quanto subito e il suo racconto è stato videoregistrato dalla donna per poi essere mostrato ai carabinieri. La vittima è stata quindi sentita nel corso di un'audizione protetta dagli inquirenti. Successivi accertamenti medici avrebbero a loro volta confermato le dichiarazioni della piccola. Il cinquantenne è al momento bloccato in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, Piercarlo Frabotta, su richiesta del pm Annamaria Greco, dopo un’indagine-lampo svolta dai carabinieri della compagnia di Assisi.