Un tratto della strada E45 è stato chiuso e posto sotto sequestro all'altezza del viadotto di Puleto, al confine tra la Romagna e la Toscana e all'altezza di Valsavignone: si tratta di un ponte la cui struttura in cemento armato risulta gravemente usurata dal tempo. A scoprirlo, alcuni mesi fa, era stato un poliziotto in pensione che, andando a cercare funghi, aveva notato le gravi lesioni al viadotto dando immediatamente l'allarme. L'uomo aveva realizzato un video e l'aveva poi pubblicato sui social network, dove era diventato virale: il filmato mostrava chiaramente un alto livello di corrosione del ferro all'interno del viadotto.

Dopo la denuncia dell'ex poliziotto era stata aperta un'inchiesta che ha confermato uno stato di "criticità estrema" della struttura. Il provvedimento di sequestro è stato richiesto dal procuratore Roberto Rossi e firmato dal giudice per le indagini preliminari Piergiorgio Ponticelli. La chiusura del tratto stradale è ora in corso e i tecnici stanno individuando un'alternativa per la viabilità di chi percorre quello spezzone di E45. Sul posto un centinaio di operai dell'Anas addetti alle operazioni di traffico e i dirigenti del compartimento di Firenze.

Il provvedimento di chiusura e sequestro del viadotto di Puleto si è reso necessario dopo il verdetto della commissione tecnica nominata dal procuratore capo Roberto Rossi: il ponte secondo gli ingegneri è a rischio collasso, esattamente come il Ponte Morandi di Genova. Un rischio che aumenta anche alla luce del traffico quotidiano di vetture pesanti.

Chi percorre la E45 al momento può uscire a Pieve Santo Stefano, con deviazione sulla vecchia provinciale Tiberina: un tratto di strada significativamente più lungo e scomodo, ma che mette al riparo da conseguenze potenzialmente ben più gravi sul viadotto di Puleto.