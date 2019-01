Il comune di Pisa, con una nota pubblicata sul sito istituzionale, ha comunicato la chiusura totale del cavalcavia di via dei Vignoli a Sant'Ermete in seguito ad alcuni sopralluoghi per la verifica strutturale, richiesti da Global Service Strade nell'ambito dell'attività di monitoraggio. A quanto pare, la decisione è stata presa dall'amministrazione cittadina dopo che "sono emersi cedimenti laterali alla struttura del ponte, tali da rendere necessaria la chiusura totale a tutti i veicoli per ulteriori accertamenti ed eventuali interventi di messa in sicurezza da parte di Città Metropolitane, gestore della SGC FI-PI-LI". La Polizia Municipale di Pisa ha quindi disposto la chiusura del cavalcavia al traffico veicolare, con il posizionamento di barriere di cemento inamovibili, corredate da apposita illuminazione e segnaletica.

Il viadotto si trova sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno in un quartiere alla periferia sud est della città, anche se, essendo in una zona di campagna, generalmente non è molto utilizzato. Tuttavia, la notizia dell'ennesima infrastruttura a rischio è balzata all'attenzione della stampa nazionale, anche a seguito delle ultime notizie relative al crollo del ponte Morandi di Genova, la cui demolizione dovrebbe essere completata a breve. Soltanto ieri, mercoledì 30 gennaio, è stata decisa la chiusura di un altro ponte, il Paolillo in Puglia, per rischio crollo, situato al chilometro 171+406 dell'autostrada A16 che collega Napoli a Canosa, da tempo monitorato dagli organi Ministeriali.