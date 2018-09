Dopo una giornata a prendersi cure dei piccoli, all'orario previsto avevano chiuso l'asilo che gestivano, peccato però che all'interno vi era ancora uno dei piccoli, un bimbo di appena otto mesi, i cui genitori erano in ritardo e che è rimasto rinchiuso nei locali da solo per quasi un'ora. È quanto accaduto in un asilo privato di West Memphis, nello stato dell'Arkansas, in Usa, dove i proprietari sono stati denunciati dalla polizia. I due, Alice e Ronald McClure, non si erano accorti di nulla e solo l'intervento della polizia che ha fatto irruzione nell'edificio ha evitato il peggio. L'allarme infatti è scattato solo diverse decine di minuti dopo quando i due genitori del piccolo sono tornati a riprenderlo e con sconcerto hanno trovato l'asilo completamente chiuso .

La porta così come le finestre infatti erano sbarrate e all'interno non vi era alcuna luce accesa. A quel punto hanno deciso di chiamare la polizia che è intervenuta in breve tempo rompendo una finestra e introducendosi nell'asilo. Il piccolo era ancora nella culletta, fortunatamente illeso. Il piccolo era stato lasciato dai suoi genitori alle 7 di mattina, ma quando sono tornati alle 16:15 hanno scoperto che l'edificio era chiuso. I due gestori dell'asilo, interrogati dalla polizia, hanno spiegato: "Mentre tornavano a casa avevamo sentito che qualcosa non andava. Non sapevamo se fosse l'acqua aperta o cosa ma abbiamo deciso di tornare indietro. Quando siamo arrivati c'era già la polizia". Ora devono rispondere dell'accusa di messa in pericolo di minore mentre la loro licenza è stata ritirata