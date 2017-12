Hanno lasciato il figlioletto di tre anni all’interno della loro autovettura, mentre dormiva, nel parcheggio vicino al centro commerciale “Leclerc – Conad” di Cavallino, in provincia di Lecce. Quando sono tornati, hanno trovato ad attenderli i carabinieri che li hanno denunciati in stato di libertà per abbandono di minore. Protagonisti sono marito e moglie: T.N., nato in Turchia, 39enne e residente a Maglie e K.S.W, nata in Siria 33enne e residente nello stesso comune. La coppia si era recata a fare compere nel centro commerciale salentino. Approfittando che il piccolo dormiva, i genitori hanno preferito lasciarlo in macchina, con le portiere chiuse da fuori. Ma nel frattempo il bimbo si è svegliato e, vista l’assenza di madre e padre, ha iniziato a piangere e dimenarsi all’interno dell’auto.

Fortunatamente il supermarket, a quell'ora, registra uno dei picchi di presenze coi clienti impegnati con gli acquisti natalizi. Così qualcuno si è accorto della scena e ha immediatamente chiamato i carabinieri. Tranquillizzato dall’esterno, senza mandare in frantumi il vetro, i militari dell’Arma si sono messi alla ricerca dei genitori. Una volta usciti dal supermercato, i due hanno dato la loro versione dei fatti: ciò però non ha impedito agli ufficiali guidati dal maresciallo Riccardo De Bellis di deferirli in stato di libertà e iscrivere il loro nome nel registro degli indagati. Su disposizione della Procura dei Minori, il bimbo è stato loro riaffidato.