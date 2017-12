Aveva iniziato a frequentare quell’uomo dopo aver divorziato. Voleva ritrovare la felicità Irina Kozlova, 34enne russa. Purtroppo le cose sono andate ben diversamente. Come racconta il Daily Mail, Evgeny Markov avrebbe proposto alla donna di andare nel suo “posto romantico preferito”, nel villaggio di Ust-Mana, che affaccia sul fiume Yenisei, vicino alla città siberiana di Krasnoyarsk. Una vista spettacolare, l’ideale quindi per due innamorati. In realtà, l’uomo aveva tutt’altri piani: dopo averle chiesto di chiudere gli occhi, ha tirato fuori un coltello e l’ha colpita ripetutamente. Il corpo martoriato di Irina è stato trovato nella sua stessa auto, una Mini Cooper. Markov, coetaneo della vittima, è stato arrestato poco dopo mentre stava tranquillamente cenando in un ristorante. Gli investigatori statali hanno spiegato che l’uomo ha immediatamente confessato l'omicidio.

in foto: Irina Kozlova

Secondo il tabloid inglese, l’uomo l’avrebbe fatto perché Irina aveva “scoperto la sua bugia”. Markov infatti si sarebbe finto un “uomo d’affari di successo”. La 34enne, però, avrebbe scoperto la verità: lavorava in un autolavaggio. “Rideva di me dopo averlo scoperto, non potevo sopportarlo” avrebbe detto l’omicidio agli agenti. The Russian Investigative Committee, l’organizzazione russa che si occupa dei crimini gravi nel Paese, ha spiegato che “alla vigilia dell'omicidio, l'uomo ha informato la sua nuova conoscenza che voleva sorprenderla e l'ha invitata a scegliere un posto romantico". La stessa vittima ha condotto il 34enne nei pressi del villaggio di Ust-Mana "dove l’uomo le ha chiesto di chiudere gli occhi, poi con un coltello preparato in precedenza le ha inflitto molte ferite fatali". Almeno 88 i fendenti. Irina era conosciuta a livello locale come una popolare sciatrice e snowboarder. Sembra che frequentasse Markov da qualche settimana.