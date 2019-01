Il primo ristorante nudista di Parigi è stato costretto a chiudere i battenti a 15 mesi dall'apertura perché non ha attratto abbastanza clienti. O'naturel, situato nel 12 ° arrondissement della capitale francese, chiuderà definitivamente a febbraio, come rivelato dai proprietari, i gemelli Mike e Stephane Saada."Con grande dispiacere vi annunciamo la chiusura definitiva del ristorante O'Naturel" si legge sul sito ufficiale. Servirà la sua ultima cena il 16 febbraio 2019. Da adesso ad allora “lasciamo a coloro che volessero tentare l’esperienza e ai nostri fedelissimi il tempo di venire a trovarci”, spiega Mike Saada dalle colonne del Figaro, cofondatore del ristorante insieme al fratello Stéphane. La proposta è estesa anche a chi fa ancora in tempo a provare questa esperienza per la prima volta”, ha sottolineato Mike.

Nel novembre 2017 i gemelli Saad avevano deciso di aprire un ristorante per nudisti pur non essendo loro stessi nudisti. La coppia aveva spiegato di aver individuato semplicemente un'opportunità di business in un Paese che “è una delle migliori destinazioni al mondo per nudisti”. Dopo la sosta d’obbligo nel vestiario del ristorante, i clienti in costume adamitico possono approfittare di una ventina di tavoli e di una cucina “bistronomica” con menu che varia dai 39 ai 49 euro. La notizia non ha sorpreso Cédric Amato, vice presidente dell’Associazione dei naturisti di Parigi: “È troppo presto per dedicare un negozio interamente al nudismo – ha riferito ad Afp – in un anno non c’è abbastanza gente che viene a cenare nuda in piena capitale. Il nudismo urbano deve passare per delle esperienze collegate al piacere e alla condivisione (…). Un altro problema, l’assenza di habitués: denudarsi per andare a mangiare, non lo facciamo tutti i giorni”.