Quella che arriva da Catania è una storia che fa capire per l’ennesima volta quanto grave sia il problema della ludopatia nel nostro Paese: pur di giocare con i videopoker (peraltro abusivi) in un circolo ricreativo nei pressi di Piazza Abramo Lincoln, un uomo di 45 anni non ha esitato a chiudere in auto per ore lo zio di 88 anni, portando con sé tutti i soldi della pensione dell’anziano che era riuscito a prelevare dal conto dello sventurato. Lo ha scoperto la Polizia di Stato, che lo ha denunciato per aver abbandonato il parente di cui doveva aver cura. Il 45enne aveva pure chiuso i finestrini dell’auto, forse con l’obiettivo di evitare che lo zio chiedesse aiuto e facesse scoprire tutto. Il povero uomo è stato trovato dagli agenti senza scarpe ed in palese stato confusionale.

Il circolo dove si era recato l’uomo è stato poi perquisito dagli uomini delle forze dell’ordine che hanno sequestrato 10 videopoker, nell’ambito di un’operazione di contrasto al gioco d’azzardo nei quartieri Picanello, Borgo – Sanzio, Barriera, San Cristoforo e San Giorgio-Librino, conclusasi con la denuncia di 29 persone per gioco d’azzardo aggravato e raccolta abusiva di scommesse e sanzioni per 100 mila euro. Alcune persone sono state denunciate per sfruttamento del lavoro mediante lo sfruttamento dello stato di bisogno. All'ingresso di uno dei locali gli agenti hanno trovato una doppia porta in ferro e vetro completamente oscurata. Tra le persone denunciate, anche il 45enne di cui sopra. L’uomo ha raccontato ai poliziotti di occuparsi del parente e di avere la delega per la gestione del suo conto corrente sul quale riceveva mensilmente la pensione. La Polizia ha anche sequestrato 72 apparecchiature video-giochi manomesse, circa 1.000 gettoni usati per l’attivazione dei giochi d’azzardo, stampanti termiche e un intero locale dove si giocava d’azzardo, con sei computer e vario materiale elettrico.