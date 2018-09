Incidente stradale mortale nelle scorse ore lungo a strada statale 309 Romea, nel territorio del comune di Chioggia, nella città metropolitana di Venezia. Un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in uno spaventoso schianto in località Sant'Anna. La vittima è Roberto Chieregato, 62enne che viaggiava da solo al volante della sua vettura al momento dell'impatto. Il dramma si è consumato domenica mattina intorno alle 11 nei pressi di un distributore di benzina. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto , si è trattato di un incidente autonomo visto che nessun'altra vettura è stata coinvolta.

Il 62enne al volante, per motivi ancora da accertare, avrebbe improvvisamente sbandato perdendo il controllo del mezzo che poi si è schiantato contro il guardrail. Inutile il successivo intervento sul posto dei soccorsi medici del Suem 118 e dei vigili del fuco. Al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista, morto praticamente sul colpo. Sul cause esatte dello schianto indagano ora i carabinieri di Chioggia che hanno effettuato anche i rilievi del caso per stabilire la dinamica dei fatti.