Se n’è andato a soli 25 anni, la sua vita si è spenta decisamente troppo presto lasciando nel dolore una famiglia intera. Edoardo Marchetti era ben conosciuto a Chioggia, non solo perché era arbitro di calcio, ma anche perché simbolo di altruismo e impegno nel mondo del volontariato. Infermiere professionale soccorritore cinofilo, esperto nel mantrailing, cioè la ricerca di persone disperse sfruttando la capacità olfattiva di cani appositamente addestrati, e di professione infermiere specializzato a domicilio, Edoardo si è spento lunedì all’ospedale di Verona, a causa di una grave malattia (fibrosi cistica, patologia genetica che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e digerente) che l'aveva colpito da alcuni anni e che negli ultimi tempi era peggiorata. Il 25enne pare fosse in attesa di un trapianto, ma ora ogni speranza si è spenta. Il suo male non gli aveva impedito di coltivare la grande passione che lo aveva portato ad arbitrare sui campi di calcio e di calcio a 5 giovanili, legatissimo al fratello Alberto, giocatore di calcetto, tifosissimo della Juventus nonostante papà Roberto fosse invece simpatizzante dell’Inter.

“Lunedì mattina”, ricorda commosso Michele Rosteghin, presidente della sezione arbitrale chioggiotta, “lo avevo chiamato come sempre, a mezzogiorno e mezzo, per sentire come stava ma nessuno mi ha risposto. Poi ho visto il suo numero che mi stava richiamato e così l’ho chiamato d’istinto Edo, chiedendogli come si sentisse. Dall’altra parte del telefono invece c’era il fratello Alberto che mi ha dato la triste notizia. Devo dire che mi è crollato il mondo addosso, perché Edo era davvero un ragazzo encomiabile, pieno di vita, nonostante la malattia che però non lo aveva fermato e con grande coraggio affrontava convinto di poterla sconfiggerla. Era in attesa del trapianto di polmoni, quel trapianto che probabilmente gli avrebbe salvato la vita riportandolo magari sui campi di calcio. Lascia una grande vuoto in tutti noi, perché non pensavamo che la malattia degenerasse così rapidamente. Si faceva voler bene da tutti, personalmente mi rivedevo molto in lui, così magro e pure così grintoso”.