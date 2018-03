Da qualche giorno l'Abruzzo ha un nuovo milionario. A Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, è stata infatti conseguita un'importante vincita al Gratta e Vinci, per la precisione grazi a un biglietto della serie Il Miliardario. Un uomo o una donna, la cui identità non è stata chiaramente diffusa, ha grattato il numero esatto – il 18 – ed ha vinto la bellezza di due milioni di euro.

A scoprirlo è stato il proprietario del bar Matri di viale Alcione, nella cittadina adriatica, lo stesso in cui è stato venduto il ticket vincente. L'uomo ha raccontato ai quotidiani locali di aver trovato un biglietto, lasciato dal misterioso cliente, in cui accanto a una copia che testimoniava la vincita c'era questo messaggio: "Due milioni di volte grazie, Matri Bar!". "È la prima volta che da noi c'è una vincita milionaria, sono felice di aver contribuito a dare gioia e ricchezza a qualcuno, spero che ora si ricordi anche di me" – ha detto il titolare del bar che a questo punto, senza mezzi termini, si augura che almeno una piccola fetta di quei due milioni di euro finisca nelle sue tasche. "Non ho idea di chi possa essere, quel Gratta e Vinci potrebbe anche essere stato acquistato diversi giorni fa".