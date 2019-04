Una donna di settantaquattro anni di Treglio, piccolo comune nella provincia di Chieti, in Abruzzo, è morta improvvisamente mentre si trovava a casa di un defunto, dove si era recata per dare le condoglianze alla famiglia. La triste vicenda arriva dal comune di Fossacesia, nella provincia di Chieti, e a darne notizia sono i quotidiani locali. Quotidiani che raccontano che appunto la settantaquattrenne, una signora che si chiamava Maria e che lascia il marito e due figli, era andata con alcuni amici alla veglia funebre per dare le condoglianze alla famiglia del defunto. Una volta arrivata lì, però, la signora è caduta improvvisamente a terra. Subito i presenti hanno cercato di aiutarla e hanno chiamato il 118, ma i tentativi di soccorso sono stati inutili. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, la signora era infatti già morta. Secondo i medici, a uccidere la signora Maria sarebbe stato un infarto fulminante.

Un amico della signora: “Maria non ha avuto neanche il tempo di fare le condoglianze” – Ciò che è accaduto a Fossacesia ha lasciato tutti increduli anche perché la donna stava bene fino a quel momento e non aveva dato nessun segno di sofferenza né si era lamentata di qualcosa. A ricostruire quei drammatici minuti a casa del defunto è stato un amico della settantaquattrenne: “Eravamo andati in gruppo a fare una visita. Io, mia moglie, altre due signore e la povera Maria”, ha raccontato l’uomo ad Abruzzolive.tv. “Io sono entrato nell'abitazione – ha aggiunto -, poi è stata la volta di Maria, che però non ha avuto neanche il tempo di fare le condoglianze: è caduta a terra, senza vita. Tutto all'improvviso”. I funerali della donna si terranno martedì mattina a Treglio.