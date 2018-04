Due studenti di Atessa, in provincia di Chieti, sono stati sottoposti dai carabinieri all'obbligo di permanenza in casa in esecuzione dell'ordinanza di misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria dei minori di L'Aquila. I due ragazzi sono ritenuti responsabili di una serie di atti di persecuzione nei confronti di un loro compagno perpetrati già dall'inizio dell'anno scolastico. Gli uomini dell'Arma, lavorando in sinergia con le istituzioni scolastiche, hanno effettuato accurate indagini che si sono concluse con l'esecuzione del provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria.

Nel novembre scorso i due giovani, posti sotto inchiesta per minacce e lesioni, hanno preso a pugni il 14enne, insultandolo, minacciandolo e sbattendogli la testa sul banco. Il giorno dopo alla vittima sono arrivate minacce su whatsapp, anche con file audio. Il ragazzo che frequenta il convitto della scuola tornando a casa nel fine settimana aveva palesato grande paura e apprensione tanto che la madre l'aveva spogliato scoprendo il corpo pieno di lividi ed ecchimosi: al pronto soccorso di Lanciano i medici avevano diagnosticato al 14enne una distorsione del rachide cervicale, la contusione di una costola ed ecchimosi da aggressione attribuendogli sette giorni di prognosi. A denunciare la vicenda è stata la stessa mamma, intenzionata anche a ritirare il figlio dalla scuola. Sul fatto hanno indagato i carabinieri della compagnia di Atessa e della stazione di Villa S. Maria. Nei confronti degli aggressori erano stati presi provvedimenti disciplinari da parte della scuola che ha collaborato attivamente con gli investigatori per accertare i fatti.