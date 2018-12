Un ragazzo di soli 18 anni è caduto da un muro alto quasi tre metri mentre festeggiava il Natale con gli amici ed è ora ricoverato in condizioni disperate. E' accaduto a Paglieta, in provincia di Chieti, questa mattina intorno alle 6. M.I., questo il nome del giovane che compirà 19 anni a gennaio, si trova ora ricoverato all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. La caduta gli ha provocato fratture alla base del cranio, oltre ad altre lesioni.

L'incidente è avvenuto in Piazza Roma, luogo di incontro dei giovani del borgo abruzzese. In un angolo della piazza, accanto a un bar, c'è un il giardino delimitato da un muretto sotto il quale, a due metri e mezzo, c’è un piazzale in cemento. Il ragazzo è precipitato dal muretto e non era solo. Sono state le urla dei suoi coetanei a richiamare altre persone che erano nella piazza. La telefonata al 118 è giunta pochi minuti alle 6 e a dare l'allarme sono stati alcuni ragazzi presenti in piazza. I soccorritori hanno trovato una situazione drammatica: il diciottenne era riverso in terra, respirava, ma era privo di coscienza. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione coordinati dal maresciallo Lorenzo Attimonelli che ha subito sentito, come prima testimonianza, alcuni dei presenti in piazza. I militari stanno ricostruendo le varie fasi dell’accaduto.