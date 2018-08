Un pomeriggio di giochi nell'area attrezzata di uno stabilimento balneare si è concluso con un grave incidente nelle scorse ore lungo le coste della frazione marinara di Torino di Sangro in provincia di Chieti. Una bimba di 9 anni infatti è improvvisamente caduta da uno degli attrezzi, battendo violentemente la testa a terra ed è stato necessario il suo trasporto immediato in elisoccorso all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Nessuno avrebbe assistito direttamente all'episodio avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ma si suppone che la piccola sia caduta da uno scivolo nei cui pressi è stata ritrovata dolorante. Al momento comunque non si possono neppure escludere altre dinamiche: ad esempio che sia finita giù da un muretto che si trova nelle vicinanze dell’area giochi.

A dare l'allarme è stata la stessa bambina con e le sue urla che hanno richiamato subito l'attenzione degli adulti che sono accorsi per aiutarla. Sul posto sono arrivati in poco tempo la guardia medica, carabinieri e personale del 118 e successivamente anche l'elicottero fatto alzare in volo da Pescara. La minore, che abita a Roma ed era in vacanza in Abruzzo con la famiglia, è stata ricoverata nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Pescara. Ha riportato un trauma cranico con una ferita lacero-contusa alla testa oltre a vari ematomi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.