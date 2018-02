Un uomo di sessantanove anni, Antonio Lizzi, è stato trovato privo di vita ieri sera nella sua casa in contrada Marracola a Monteodorisio, piccolo comune abruzzese della provincia di Chieti. A dare l’allarme è stato un parente dell’anziano, che si è recato a casa sua perché da diversi giorni non aveva notizie dell’uomo. E quando è arrivato nell’abitazione di Monteodorisio ha trovato il pensionato riverso a terra dietro la porta. Sul caso la Procura della Repubblica di Vasto ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Le indagini sono coordinate dal procuratore della Repubblica di Vasto Giampiero Di Florio che si è recato per un sopralluogo sul luogo del ritrovamento del cadavere predisponendo il sequestro dell'immobile.

L'abitazione non presentava segni di effrazione – L'abitazione di Lizzi, da quanto si apprende, non presentava segni di effrazione né sarebbe stata messa a soqquadro. Sul caso sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Vasto, agli ordini del maggiore Amedeo Consales, assieme ai colleghi del gruppo operativo del comando provinciale di Chieti. Secondo alcune informazioni riportate dai quotidiani locali, intorno al busto dell’uomo sarebbe stata trovata una corda che lascerebbe pensare a un tentativo di similare un suicidio: al momento, comunque, sul caso non c’è nessuna certezza.