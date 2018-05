Era conosciuta da tutti come una senza fissa dimora disabile che per anni aveva chiesto elemosina agli angoli delle strada, per questo quando è morta nessuno si aspettava di trovare un conto corrente a suo nome in una banca locale. La sorpresa è stata ancora maggiore quando si è scoperto che su quel conto giaceva una cifra che le avrebbe permesso di vivere una vita agiata, l'equivalente di circa un milione di dollari. Come riportano i giornali locali, è la storia di una mendicante libanese di 52 anni, Fatima Othman, scomparsa nei giorni scorsi dopo una vita passata in strada a chiedere qualche spiccio ai passanti. La donna non aveva mani e gambe dopo aver subito ferite devastanti ferite durante la guerra in Libano e una sua foto mentre veniva aiutata da un militare era diventata virale.

La prima sorpresa era arrivata in realtà con la scoperta del suo cadavere da parte della polizia in un'auto abbandonata alla periferia della capitale libanese Beirut. Accanto al cadavere infatti gli agenti hanno rinvenuto un sacco pieno di monetine e banconote per un totale di oltre 3mila dollari. Rovistando tra i suoi poveri effetti personali, successivamente è stato trovato anche un libretto di deposito presso una banca locale sul quale si è scoperto che la dona aveva depositato negli ani un totale di oltre un milione di euro. Un portavoce della polizia locale ha spiegato che la signora Othman è morta per un attacco di cuore e che la sua morte non è stata considerata sospetta. Anche i familiari, contattati per la sua sepoltura, sono rimasti sbalorditi nello scoprire che aveva accumulato un simile patrimonio.