A volte la vecchiaia coglie di sorpresa, porta via le persone a cui si era affezionati e all'improvviso ci si ritrova da soli e senza più nessuno con cui poter condividere la quotidianità. Una triste sensazione che aveva purtroppo sperimentato sulla sua pelle anche Han Zicheng, un 85enne cinese che dopo aver perso al moglie si era sentito così solo da decidere di pubblicare un annuncio in cui chiedeva di essere adottato da una nuova famiglia. Un appello però che, nonostante gli attestati di stima e affetto, nessuno aveva raccolto tanto che l'uomo è morto alcun mesi dopo nella sua casa, ancora da solo.

"Son un vecchio ultraottantenne solo. Forte di fisico. Posso ancora fare la spesa, cucinare e prendermi cura di me stesso. Non ho nessuna malattia cronica e mi sono ritirato da un istituto di ricerca scientifica a Tianjin con una pensione di 6000 yuan al mese (circa 800 euro)" aveva scritto l'anziano nell'annuncio, spiegando: "La mia speranza è che una persona di buon cuore o una famiglia mi adotti, mi nutra nella vecchiaia e seppellisca il mio corpo quando sarò morto". Grazie all'appello aveva trovato tanti nuovi amici che andavano a trovarlo di tanto in tanto ma nessuno disposto a prenderlo in famiglia .