Dramma questa mattina, sabato 10 febbraio, a Vicenza: un uomo di 80 anni si è suicidato dopo aver dato alle fiamme l’auto sulla quale si trovava. I resti del cadavere carbonizzato sono stati trovati a bordo di una Volkswagen Polo incendiata in una zona di campagna nel quartiere San Agostino, alla periferia ovest del comune veneto. Inizialmente, era stato impossibile identificare la vittima. Ma le testimonianze della moglie del pensionato, alla quale poco prima l’80enne aveva annunciato che si sarebbe tolto la vita, lasciano pochi dubbi sull’identità dell’uomo.

La donna ha raccontato che il marito, il quale viveva uno stato di profondo disagio psichico dopo un incidente di cui era stato vittima due anni fa, avrebbe provato a convincerla ad uccidersi assieme. Al suo rifiuto, è uscito di casa – come faceva ogni mattina per svolgere del commissioni – ed è salito sulla sua vettura sulla quale è stato poi trovato morto. Secondo i primi accertamenti, l’anziano potrebbe avere utilizzato una tanica di benzina per bruciare vettura, mentre si trovava al suo interno.

C’è stata un’esplosione, poi le fiamme hanno avvolto interamente l’auto, non lasciando scampo all’80enne. È stato un passante a dare l'allarme, ma all’arrivo dei soccorsi per il pensionato non c’era più nulla da fare. Sulla vicenda stanno indagando meglio gli uomini del nucleo NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale), oltre agli stessi pompieri e alla polizia di stato“