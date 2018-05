Quella che all'apparenza sembrava una scena romantica e strappalacrime tra due fidanzati in procinto di lasciarsi, in pochi attimi si è trasformata in una scena da film horror in Cina. Dietro l'innocente richiesta di un ultimo bacio al fidanzato da parte di una ragazza di 26 anni, infatti, si nascondeva una sanguinaria vendetta. La giovane che stava per essere lasciata dal 23enne, che l'aveva informata di non amarla più , ha approfittato dell'assenso del ragazzo la bacio e gli afferra la lingua con i denti tentando di strappargliela a morsi.

L'episodio in una affollata strada di Qianshan, nella provincia cinese di Anhui ,dove alla fine sono dovuti intervenire i poliziotti per separare la donna dal ragazzo. La giovane infatti non ha mollato la presa per diversi minuti e solo con l'uso del forza gli agenti alla fine sono riusciti a staccarla dal 23enne. Secondo la polizia , l'uomo è stato successivamente portato in ospedale per le cure ma non avrebbe subito lesioni gravi. I genitori della donna hanno spiegato alla polizia che la figlia e l'uomo avevano avuto una relazione per diversi anni e che la 26enne di recente era diventata "mentalmente instabile anche se non hanno voluto commentare se questo era alla base della rottura del rapporto.