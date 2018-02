Ha chiamato il servizio di emergenza medica dichiarando di avere avuto improvvisamente dei problemi a muoversi con le gambe e per questo ha chiesto l'intervento di un'ambulanza a casa sua. Quando i paramedici sono arrivati sul posto ha riferito anche di avere dei forti dolori agli arti e quindi è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale ma, una volta giunti a destinazione, l'uomo è semplicemente saltato giù dal mezzo di soccorso con le sue gambe, affermando candidamente che aveva solo bisogno di un passaggio per andare a trovare un amico in ospedale.

È quanto accaduto mercoledì corso a Manchester, nel Regno Unito. A raccontarlo uni dei paramedici che ha assistito personalmente alla singolare scena. Protagonista della vicenda un uomo residente nel sud di Manchester che dopo la chiamata al numero di emergenza e il trasporto al Manchester Royal Infirmary, ha confessato di essersi inventato tutto. "Un paziente ha chiamato un'ambulanza in serata perché aveva una sensazione ridotta nelle gambe e la mobilità era scarsa. Lo abbiamo portato in ospedale ma all'arrivo lui si è semplicemente alzato andandosene via. Alla fine ha ammesso di aver simulato tutto per ottenere un passaggio in ospedale per vedere il suo amico", ha scritto Shaun Gerrard, addetto del North West Ambulance Service.