Sarebbe un ragazzino di 17 anni ossessionato dalle armi l'autore del nuovo massacro che ha insanguinato una scuola statunitense nella mattinata di venerdì. Dimitrios Pagourtzis, questo il nome del ragazzo, è stato fermato dalla polizia a circa 20 miglia da Galveston mentre era in fuga poco dopo il sanguinoso assalto all'istituto di Santa Fe, nello stato del Texas, che ha causato almeno dieci morti. Come ha confermato lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, la maggior parte delle vittime sono studenti, così come lo stesso 17enne fermato. Secondo gli inquirenti locali, sarebbe stato proprio lui ad aprire il fuoco sui compagni di scuola e gli insegnati, approfittando probabilmente della grande esercitazione che era avvenuta poco prima nell'istituto. Ad aiutarlo, secondo la polizia, potrebbe essere stato un suo coetaneo, fermato poco dopo e definito "persona di interesse".

Dall'analisi dei canali social del giovane 17enne emerge un ritratto di un ragazzo ossessionato dalle armi nonostante la giovane età. Seguiva molte pagine sul tema e nei suoi post online infatti ci sono continui richiami alle armi comprese alcune foto di pistole e coltelli. Una passione che sembra condividesse col padre. Sarebbero di quest'ultimo infatti le armi usate nella strage:un fucile e un revolver calibro 38. Lo ha reso noto in una conferenza stampa il governatore del Texas Greg Abbott. Inquietante invece il post del 17enne con la foto di un maglietta con scritto “Born to Kill” (Nato per uccidere) alla luce del racconto di alcuni testimoni che indicano l'assalitore della Santa Fe High School vestito con la stessa maglietta oltre che stivali militari. Sopra la t-shirt invece il killer indossava un giaccone e i compagni di classe di Pagourtzis hanno riferito a NBC News che il 17enne amava tenere proprio un trench simile mentre era scuola: lo indossava tutti i giorni, anche se faceva caldo.