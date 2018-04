COSENZA – Quando raccontò la sua storia di "prof" arruolato dalla ‘ndrangheta "per riscrivere in bello stile le regole" dell'organizzazione criminale, la presero tutti per buona: magistrati, avvocati e pure la stampa nazionale che al "dottore", alias Francesco Galdi, ha dedicato titoloni di apertura. Galdi, coinvolto come testimone di giustizia in una dozzina di processi, ha "svelato" nuove cariche per ‘ndranghetisti come "stella polare" o "templare" o "luce" che sarebbero addirittura delle cariche speciali riservate a magistrati, medici e avvocati. Ma quanto è attendibile Galdi?

Chi è davvero Francesco Galdi?

Un emerito dottore e professore della mala pentito come dice? O solo un truffatore che è riuscito a convincere tutti di essere quello che non è e ora gode dei benefici di legge? Quello che Fanpage.it, in collaborazione con la redazione di QuiCosenza, ha scoperto è che Galdi (che quasi certamente è riuscito a insegnare presso l’università di Bologna) non sia in possesso di un master, non si sia mai laureato e forse neanche diplomato. Inoltre, pur avendo avuto diversi studi commerciali a Cosenza e Bologna, non ha mai conseguito l’abilitazione alla professione e non è mai stato iscritto all’ordine dei commercialisti. Galdi, insomma, potrebbe essere riuscito a gabbare non solo commercianti, imprenditori e criminali, ma anche inquirenti, magistrati e funzionari del sistema centrale di protezione che da sette anni gli consente di vivere in libertà sotto scorta.

Se questo è un pentito

Francesco Galdi, alias “il professore”. Galdi, classe 1974, nasce a Figline Vegliaturo, figlio di una sarta e di un ricco commerciante che faceva di cognome De Vico. Come lo stesso Galdi racconta: “Mio padre non era un mafioso, ma un commerciante, che venne ammazzato a sangue freddo dal suo migliore amico il 13 febbraio 1980 a San Giovanni in Fiore (CS) ) mentre si stava dissetando ad una fontana, questo stesso amico consapevole del fatto che mio padre avesse con se molto contante, prelevato per concludere un acquisto di terreni, lo uccise sparandolo alle spalle”. Galdi continua spiegando che “mio padre non mi aveva riconosciuto alla nascita e non lo ha fatto la sua famiglia successivamente” e per questo all’anagrafe gli venne attribuito solo il cognome della madre.

La fuga (con le buste) dopo la prima notte di nozze

Per quanto è stato possibile ricostruire dai racconti di persone che lo hanno conosciuto circa venti anni fa, Galdi ha iniziato a lavorare come rappresentante commerciale di alcune aziende di informatica, non disdegnando però di ricorrere ad ogni sorta di espediente per sbarcare il lunario. Grande lo stupore degli amici nello scoprire che Francesco de Vico in realtà faceva di nome Galdi. Come conferma sempre Galdi nei suoi sfoghi dal carcere, i parenti del padre lo minacciarono di serie ripercussioni nel caso avesse continuato ad usare il loro cognome. Ancor più pirandelliana la storia del suo matrimonio con alcuni degli ospiti che faticano a trattenere lo stupore nel raccontare le prime notizie della sua fuga, con le buste contenenti i regali in denaro, la mattina successiva alla prima notte di nozze.

Truffe e assegni a vuoto

Nei primi anni del 2000 Galdi convince un noto e stimato professionista cosentino, il commercialista Adriano Posa, oggi scomparso, a condividere uno studio professionale. La mossa consente a Galdi non solo di ridurre i costi della sua attività professionale, ma anche di allargare la cerchia delle sue conoscenze e aumentare il suo prestigio personale. E' questo l'inizio di una serie di truffe e giri di assegni a vuoto che in pochi anni gli fanno terra bruciata intorno. Impossibilitato a proseguire su questa strada, almeno nel ristretto contesto cosentino, Galdi decide di trasferirsi con la moglie, anche lei più volte coinvolta nelle sue vicissitudini giudiziarie, Olena Hrynchuk, in Emilia Romagna. Come racconta lo stesso Galdi nel corso del processo Mirror: "Ebbi problemi economici – ha riferito ai giudici – così mi trasferii a Ravenna cambiando nome in Aldi Francesco e mi intestai delle auto. Feci sparire poi quelle automobili".

Grande capacità di carpire la fiducia

Ormai famigerato anche a Ravenna, Galdi decide di trasferire la famiglia a San Lazzaro di Savena (Bologna) e di avviare uno studio commerciale ed alcune attività di ristorazione. Il suo business principale restano però le truffe ed i raggiri, per via dei quali accumulerà negli anni un notevole carico giudiziario ancora pendente, ma a farlo cadere è un grosso traffico di cocaina proveniente dalla Spagna. Galdi viene infatti arrestato nel dicembre del 2010, per reati come associazione a delinquere, associazione mafiosa e traffico di droga. In seguito al suo arresto le forze dell'ordine rendono noti alcuni particolari delle sue gesta criminali, fatti e circostanze che avvalorano la sua incredibile capacità di carpire la fiducia delle vittime e che ne alimentano la fama negli ambienti criminali. La Dda di Catanzaro definisce la sua capacità di raggiro come «di particolare rilievo» per quanto riguarda «l'utilizzo di nomi falsi e l'attitudine ai raggiri in campo commerciale».

Si spacciava rettore per comprare Ferrari

L'etichetta di mago degli imbrogli, che tanta stima e simpatia gli frutta ancora oggi negli ambienti della malavita calabrese, non è assolutamente esagerata, almeno alla luce di alcuni dei raggiri più bizzarri tra quelli messi in atto sino al giorno del suo arresto. Emblematico ad esempio il “bidone” tirato ad una concessionaria della Ferrari di Roma alla quale si era presentato come il magnifico rettore dell'Università di Bari. In tal veste e grazie ad una documentazione finanziaria fasulla, il "dottore" (che aveva preso alloggio in una suite dell'Hotel Excelsior) acquistò una F550 Maranello in cambio di 180mila euro in assegni privi di copertura. L'auto gli venne consegnata in albergo ma il mancato incasso dei titoli di credito gli fruttò il successivo sequestro dell’automezzo e una ulteriore denuncia per truffa, che andava a sommarsi a quelle già accumulate negli anni precedenti.

Il colpo gobbo: prelevò il suo fascicolo in procura

Ciò non gli impedì comunque di ritornare indisturbato in Emilia e dedicarsi ad ulteriori imprese. Qualche anno dopo, e subito prima di essere definitivamente arrestato per traffico di cocaina, Galdi realizza il suo colpo gobbo. Indossando una divisa da ufficiale dei carabinieri, Galdi si presenta alla sede del comando dell'Arma di Casalecchio di Reno esibendo un tesserino che lo identifica come il colonnello Mussuto, pugliese, in missione riservata segreta per conto del Ministero degli Interni. Ai carabinieri presenti, scattati sugli attenti, ordina perentorio: «un'auto di servizio e due carabinieri. Dobbiamo andare in Questura per prelevare un fascicolo su un personaggio legato alla criminalità…». Scortato da due ignari militi, Galdi si reca in Questura, a Bologna, riuscendo a prelevare il fascicolo relativo a Francesco Galdi. Solo a distanza di qualche giorno, mancando ogni riscontro all’apertura di alcuna istruttoria, le forze dell’ordine hanno deciso di interessarsi seriamente a lui. Le indagini consentiranno non solo di chiarire questo assurdo raggiro quanto di accertare il grosso traffico di cocaina.

L'idea del falso concerto di Madonna in Calabria

Il suo conseguente arresto impedirà a Galdi di consumare un'altra incredibile truffa, della quale sarà poi lui stesso a raccontare ai giudici nel corso di una sua testimonianza. Il progetto era incassare i soldi dei biglietti di finti concerti, utilizzando il nome di artisti di fama internazionale come Madonna e Steve Wonder e poi sparire. Le parole di Galdi: "volevamo organizzare un concerto truffa nel Reggino. Nel senso che volevamo fare una prevendita di biglietti, raccogliere l’incasso e poi sparire".

Ai processi si dichiara "commercialista"

Francesco Galdi è considerato un prezioso pentito, più volte è stato sentito da svariati magistrati nell’ambito di diversi processi (Omnia 2 nel 2011, Terminator e Tela del Ragno nel 2013, Vulpes e Mirror nel 2015, per l’omicidio Pezzulli nel 2016, Minotauro ed Aemilia nel 2017 e Frontiera nel 2018). La sua collaborazione con la giustizia è iniziata a metà del 2012, dopo un anno e mezzo di detenzione, e Galdi – che si è sempre dichiarato laureato e che sostiene anche di avere conseguito un master – continua a qualificarsi come dottore commercialista e sostiene di aver corretto la grammatica dei rituali di affiliazione delle ‘ndrine.

La cattedra all'università di Bologna

Come riporta Giuseppe Legato sulle pagine del quotidiano La Stampa, Galdi si è presentato ai giudici di Torino come un laureato in materie economiche, ex commercialista aggiungendo che «insegnavo presso scuole universitarie post formazione, quindi master post laurea per l’università di Bologna, nel progetto Ena del Ministero, del Miur». Contattato il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, ha risposto per iscritto che “Galdi Francesco non risulta essere né professore né ricercatore presso alcun ateneo italiano. Gli incarichi di insegnamento eventualmente attribuiti a docenti non strutturati, anche per i corsi post laurea, non sono registrati nell’Anagrafe Docenti e andrebbero verificati direttamente con l’Università (abbiamo cercato anche sul sito del Progetto ENA, ma senza risultati riferibili alla persona indicata)”.

L’Università di Bologna non è ancora riuscita a confermarci che Galdi abbia prestato la sua opera come “docente non strutturato”. Fonti non ufficiali suggeriscono comunque che “il Professore” abbia realmente prestato la sua opera in alcuni corsi di formazione post laurea in ambito informatico, probabilmente attribuendosi una qualificazione non corrispondente al vero e producendo un curriculum taroccato. Abbiamo infatti contattato l’ordine territoriale dei commercialisti e il consiglio nazionale dello stesso ordine che hanno confermato che il “dottor” Francesco Galdi, classe 1974, non è mai stato registrato come commercialista, a Cosenza o a Bologna, tra il 1998 ed il 2018. Le nostre ricerche non ci permettono neanche di confermare che Galdi si sia mai laureato e tanto meno che abbia conseguito un master o altro tipo di formazione post laurea.

Nessuna conferma nemmeno sul diploma

Contattato l'istituto superiore Da Vinci/Nitti di Cosenza che, nel ricordo degli amici cosentini di Galdi, è la scuola da lui certamente frequentata, non si è riusciti a trovare nemmeno conferma del diploma di Galdi. Il responsabile didattico, Francesco Clarizio, ha risposto che “il Sig. Francesco Galdi non risulta nell’anagrafe storica degli studenti di questo istituto”.

Galdi, quindi, che ha mentito su laurea, master, abilitazione alla professione commercialista e perfino sul diploma, che ha un passato di truffe e raggiri, potrebbe aver mentito anche su altro? Potrebbe essere riuscito a gabbare non solo imprenditori e commercianti, ma anche inquirenti, magistrati e funzionari del sistema centrale di protezione che da sette anni gli consentono di vivere in libertà sotto scorta? Questa di Galdi è una figura compatibile con quella del pentito attendibile?