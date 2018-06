All'ultimo è subentrato nella squadra di governo, prendendo il posto di Luca Giansanti: da ieri, dopo le trattative nel pomeriggio tra MoVimento 5 Stelle e Lega, il nome di Enzo Moavero Milanesi è quello indicato dall'esecutivo nascente, guidato da Giuseppe Conte, per la casella degli Affari esteri. Un ministro che, apparentemente, poco ha a che fare con il governo M5s-Lega: in passato esponente prima di un esecutivo tecnico (con Mario Monti) e poi di uno guidato dal Pd (con Enrico Letta), per anni collaboratore – a vario titolo – della Commissione europea e da sempre con posizioni decisamente più europeiste di quelle dei suoi futuri colleghi che siederanno con lui nei prossimi Consigli dei ministri.

Chi è Enzo Moavero Milanesi

Nato a Roma il 17 agosto 1954, Moavero Milanesi è un giurista e avvocato. Tra le sue esperienze più significative moltissime sono legate all'Unione europea e alle sue istituzioni. Un profilo sicuramente gradito a Bruxelles, dunque, e che può vantare ottime relazioni in ambito comunitario. È stato giudice di primo grado presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, in Lussemburgo. E ha ricoperto il ruolo di collaboratore della Commissione europea come direttore generale del Bureau of European Policy Advisors. Viene definito da molti come il braccio destro di Mario Monti: ha accompagnato l'ex presidente del Consiglio in molte delle sue esperienze politiche (in Italia e in Europa) ricoprendo sempre ruoli di grande rilievo nei gabinetti guidati dallo stesso Monti. È stato professore di diritto comunitario alla Sapienza e alla Luiss, a Roma. Nel suo curriculum anche la direzione della School of Law della Luiss, dove ancora insegna così come a Bruges, dove ha completato i suoi studi.

La carriera istituzionale di Moavero Milanesi

Il primo incarico di Enzo Moavero Milanesi a livello governativo risale ai tempi del governo Amato, più di 25 anni fa: in quel caso si è occupato del risanamento degli enti pubblici. Poco dopo, nel 1994, Ciampi lo volle come sottosegretario agli Affari europei. Poi il trasferimento nelle istituzioni comunitarie, diventando capo di gabinetto di Mario Monti, ai tempi commissario europeo prima al Mercato Interno e poi alla Concorrenza: per un totale di cinque anni, dal 1995 al 2000. La carriera europea di Moavero non termina qui. Dal 2002 al 2005 ricopre il ruolo di vice segretario della Commissione europea.

La sua carriera politica riprende in Italia alcuni anni dopo: nel novembre 2011 entra nel governo tecnico guidato sempre da Mario Monti, come ministro per gli Affari europei. Ruolo che gli viene confermato nel 2013 con l'insediamento del governo guidato da Enrico Letta e trainato dal Partito Democratico. Prima di essere confermato ministro, però, Moavero si candida in Parlamento proprio con la lista ideata da Monti, ma non viene eletto al Senato. Dopo la crisi istituzionale e le difficoltà nel formare il governo, entra nel team di saggi voluto da Giorgio Napolitano, sempre nel 2013. Negli ultimi anni ha ricoperto altri due ruoli istituzionali che si sono però conclusi con un nulla di fatto. Il primo caso è quello del Comitato promotore di Roma 2024, in cui era membro del Comitato dei garanti. Il tentativo di Roma di ospitare le Olimpiadi è poi tramontato per decisione della giunta guidata dal M5s e da Virginia Raggi. Nel 2017, poi, viene nominato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni consigliere per la promozione della dislocazione a Milano della sede dell'Ema: il progetto presentato dalla città milanese riscuote apprezzamenti in Europa, ma non basta. Alla fine la spunterà Amsterdam grazie al sorteggio tra i due dossier più votati.