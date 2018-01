Ancora polemiche sul trasporto pubblico a Trieste dove da settimane ormai è battaglia aperta tra viaggiatori e autisti di autobus. A riaccendere la discussione un video fornito da una utente al quotidiano locale Il Piccolo che mostra un conducente di un autobus di linea che guida con tutta tranquillità chattando col suo telefonino. Il breve filmato di circa 13 secondi, registrato venerdì pomeriggio, immortala un autista della Trieste Trasporti intento a maneggiare il suo cellulare mentre percorre il tratto della linea 11, alternando lo sguardo tra lo schermo e la strada. Una prova inconfutabile, come l'ha descritta la stessa utente, che ha spinto l'azienda a prendere provvedimenti immediati.

La Trieste Trasporti dopo aver identificato l'autista lo ha sospeso in via cautelativa, in attesa di valutare eventuali sanzioni disciplinari contro di lui. In un comunicato l'azienda ha fatto sapere che ritiene "il fatto in questione di estrema gravità per la situazione di pericolo che si è venuta a determinare" e che si impegnerà "affinché episodi analoghi non si debbano più ripetere". Quello del video però è solo l'ultimo atto di una querelle che va avanti da giorni nel capoluogo friulano

Tutto è nato quando un gruppo di utenti, attraverso i social, ha deciso di denunciare presunte mancanze ed episodi di maleducazione da parte dei conducenti. Alcuni post inevitabilmente avevano finito per richiamare pesanti insulti all'indirizzo dei conducenti che infine erano passati al contrattacco, annunciando l’avvio di battaglie legali contro eventuali messaggi che si rivelassero infondati. Ora il nuovo capitolo del video con la passeggera che spiega: "L’autista da piazza Goldoni fino in via Foscolo era talmente impegnato che non si è neanche accorto che giravo il video".