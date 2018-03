Non ne poteva più di vedere sua moglie, 76 anni, gravemente malata e non più in grado di riconoscere nessuno, immobile a letto in quello stato senza ritorno, così un uomo di Cesena di 78 anni – anche lui gravemente malato – questa mattina ha prima tagliato le vene alla consorte poi ha rivolto lo stesso coltello da cucina verso se stesso. Quando è arrivata la badante li ha trovati in un lago di sangue. E’ intervenuto il 118 ed entrambi ora sono ricoverati al Bufalini fuori pericolo. L’uomo in una lettera aveva scritto di non farcela più in quella situazione e chiedeva scusa ai figli di tutto.

In seguito all'arrivo della polizia l'uomo è stato tratto in arresto: l'accusa che gli viene mossa dalla Procura della Repubblica di Forlì – scontata e d'obbligo dato il quadro indiziario raccolto – è quella di tentato omicidio. Il 78enne è ancora ricoverato in ospedale, sicché l'arresto è per ora un atto formale che non si tramuterà effettivamente in un' incarcerazione. E' probabile che il legale difensore chiederà immediatamente una misura più lieve e la remissione in libertà. All'ospedale Bufalini si trovano così sia il marito, che la moglie: i medici pur considerando ancora molto delicato il quadro clinico hanno dichiarato fuori pericolo di vita entrambi i coniugi.

Gli inquirenti hanno potuto appurare che l'uomo ha agito in preda all'esasperazione: non riusciva a darsi pace per le malattie che stavano logorando entrambe le loro vite, soprattutto quella della moglie, malata da tempo e accudita pazientemente dal marito. Poi, a quanto pare, per la malattia che sopravanzava anche in lui, l’uomo maturato lentamente questa determinazione di porre fine a tutto, uccidendo la compagna di una vita e poi togliendosi la vita. Il gesto è stato ampiamente motivato in un biglietto che la Polizia ha ritrovato sul posto, con le scuse ai famigliari.