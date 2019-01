Un pensionato di 87 anni è morto stamattina intorno alle 5 e 30 dopo essere stato investito da un'auto mentre camminava a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, dalla quale era uscito probabilmente all'insaputa dei familiari. L'uomo – che si chiamava Quarto Forti – non è stato soccorso: solo dopo diverse ore la donna che era al volante della vettura si è presentata al comando dei Carabinieri della Compagnia di Cesena, al comando del maggiore Fabio Di Benedetto, e ha raccontato quegli attimi fatali.

La tragedia si è consumata poco prima dell'alba a San Giorgio di Cesena, in via Montaletto, all'altezza del civico 1020. Una ragazza di 29 anni, che lavora nella zona come operaia, era alla guida di una "Fiat Panda" e si stava dirigendo verso via Ravennate, quando ha investito l'anziano che era appena uscito dalla sua abitazione. Non è chiaro se l'uomo sia deceduto sul colpo oppure se, soccorso tempestivamente, avrebbe potuto essere salvato.

Di fatto la ventinovenne, in forte stato di shock, ha continuato il suo tragitto, mentre altri passanti hanno segnalato la presenza dell'anziano vittima dell'incidente alla centrale operativa del 118. Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari di "Romagna Soccorso" con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per l'ottantasettenne non c'era ormai più nulla da fare.

Mentre i carabinieri avevano iniziato le ricerche dell'automobilista, la donna si è presentata al comando confessando di aver investito l'anziano e ricostruendo l'accaduto. La giovane è sottoposta all'alcotest, che è risultato negativo: ora è stata indagata per omicidio stradale e fuga del conducente dopo un incidente mortale. La sua auto è stata sequestrata.