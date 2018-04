Così ubriaco ad arrivare a scambiare la pista da sci Ventina di Cervinia per la strada verso l’hotel. A ritrovare Pavel, un turista estone di 30 anni, sono stati due dipendenti del locale Igloo, a 2400 metri di altezza, alle 8:30 del mattino. Hanno trovato la porta d’ingresso forzata e il giovane che dormiva all’interno, come si legge su La Stampa.

Pavel ci ha dato dentro con l’alcol la sera prima a Cervinia dove sta trascorrendo una vacanza. Con l’orientamento offuscato e in una zona che non aveva mai visto prima, ha infilato un cammino innevato, peraltro con le scarpe da città ai piedi, convinto di tornare in albergo. Difficile ricostruire il suo percorso, ma è possibile che abbia seguito la pista battuta del Ventina, che raggiunge il paese, fino ai grandi parcheggi e la stazione di partenza della funivia, tra Cervinia e Plan Maison. Almeno 400 metri in salita. Il 30enne ha continuato a salire fino a trovare lo chalet. Ha armeggiato con la chiave della sua camera d’hotel fino a quando è riuscito a entrare nell’Igloo. Dopo aver bevuto due bottigliette d’acqua trovate dietro il bancone bar, si è addormentato sulle panche.

Ieri mattina i due dipendenti del locale che l’hanno trovato, hanno chiamato il proprietario, Alessandro Zavattaro, quindi i soccorsi delle funivie di Cervinia: “Gli è andata bene, considerando tutta quella neve…” ha detto l’uomo. Pavel se la caverà con una multa: per cercarlo, infatti, visto che l’albergo dove alloggiava non vedendolo rincasare lo aveva dato per disperso, sono stati impegnati per ore, di notte, i vigili del fuoco con due unità cinofile supportate dal nucleo droni, Forestale e carabinieri.