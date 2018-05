in foto: Martina Andreea Mocean, 14 anni (Facebook).

Tutta Cervia è a lutto per la morte di Martina Andreea Mocean, stroncata da una leucemia a soli 14 anni e in pochissimi giorni. La ragazza, di famiglia originaria della Romania ma da anni residente in Italia e che frequentava il liceo scientifico Righi di Cesena, ha scoperto di essere malata solo due settimane prima del decesso, avvenuto lo scorso mercoledì 16 maggio, lasciando sotto choc i familiari, la mamma, il papà e la sorellina più piccola, e i suoi compagni di scuola. Si trattava di una forma molto aggressiva di questa patologia che l'ha strappata all'affetto dei suoi cari in breve tempo.

"Una malattia terribile che non ci ha lasciato scampo – ha detto la mamma alla stampa locale -. Abbiamo tentato, ma è stato tutto inutile". I suoi amici hanno lasciato messaggi di cordoglio su Facebook e hanno pregato per lei nel giorno dei funerali, svoltisi sabato, in una chiesa gremita. "Non dimenticheremo mai i tuoi grandi occhi marroni, stupefatti e sinceri", ha detto una sua compagna.