L’amore ai tempi dei social network: un uomo scrive su Facebook che ha intenzione di sposarsi e una donna, incuriosita da quell’annuncio, decide di contattarlo. E dopo pochi giorni lo sposa sul serio. Questa particolare proposta di matrimonio arriva dalla Nigeria, dove il 30 dicembre scorso un trentenne che si chiama Chidimma Amedu ha postato un messaggio su Facebook in cui in pratica scriveva di aver deciso che era ormai arrivato per lui il momento di sposarsi. “Ho l’età giusta, sono pronto a sposarmi e non voglio perdere tempo”, scriveva Chidimma nel suo bizzarro post sul social network. E ancora, aggiungeva riferendosi alle aspiranti spose che avevano solo 24 ore a disposizione per pensarci e “proporsi”, “inviatemi le vostre domande”. L’uomo aveva già scelto, prima ancora di conoscere una eventuale fidanzata, la data delle nozze: “La più qualificata diventerà mia moglie il 6 gennaio 2018. Buona fortuna”, concludeva Chidimma tentando di dimostrare la serietà delle sue intenzioni. Voleva trovare l’amore anche perché, un anno fa, aveva visto fallire il suo fidanzamento a un passo dal matrimonio.

La sposa: "È l’uomo più bello che abbia mai visto" – La sua “proposta di matrimonio” su Facebook aveva sicuramente poco di romantico e forse era molto più simile a un colloquio di lavoro, ma alla fine questo trentenne avrebbe davvero trovato in questo modo la donna con cui (si spera) trascorrerà il resto della sua vita. Una donna che si chiama Sophy Ijeoma, nigeriana come Chidimma ma di un città a 500 chilometri di distanza dalla sua, che dopo aver letto il post avrebbe deciso di rispondergli. Lo avrebbe fatto sicuramente per gioco, ma sembra che davvero sia scattato un colpo di fulmine tra i due ragazzi. “È stato amore a prima vista”, ha infatti confessato Sophy alla BBC. “È l’uomo più bello che abbia mai visto e me ne sono innamorata subito”, ha aggiunto. E alla fine, come da annuncio su Facebook, il 6 gennaio i due nigeriani si sono davvero sposati. E su Facebook sono apparse le foto che testimoniano il lieto evento.