Siete alla ricerca di lavoro ma anche grandi appassionati di letteratura? Bene, in un annuncio pubblicato da Philip Blackwell, rampollo di una nota famiglia di librai, l'uomo ha fatto sapere di essere alla ricerca di personale per la libreria in procinto di aprire su una remota isola delle Maldive, con da un mare da sogno e una sabbia finissima. Blackwell ha infatti deciso di aprire un negozio all'interno di un lussuoso resort ecologico, il Soneva Fushi. "Lo stipendio è irrisorio ma i benefit sono senza paragoni", ha dichiarato Blackwell.

I candidati dovranno dare la disponibilità a vivere per almeno tre mesi sull'isola: in quel periodo di tempo i librai non dovranno solo occuparsi di commercio ma anche tenere un diario quotidiano, con gli incontri quotidiani e descrivendo le emozioni del vendere libri in un autentico paradiso. "Il ruolo è in evoluzione ed è anche per questo che si tratta di un'opportunità unica. È un lavoro dei sogni per molte persone – ha spiegato Blackwell -. Se avessi 25 anni di nuovo mi candiderei".

Naturalmente per vendere libri su un'isola semi deserta occorrono requisiti specifici, a partire da una grande passione per la lettura, se necessario anche intrattenendo gli ospiti leggendo e organizzando corsi di scrittura creativa. "Vogliamo qualcuno che sia creativo e sia in grado di ispirare le persone, che condivida il piacere della lettura, al quale molti si abbandonano in vacanza", ha affermato l'autore dell'annuncio. Lo stipendio, come detto, non è esorbitante ma i benefici non sono trascurabili: il soggiorno nel resort, ma soprattutto la possibilità – una volta finita la giornata di lavoro – di restare in un autentico angolo di paradiso.