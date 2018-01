"Poliziotto maschio cerca divertimento e compagna di giochi sottomessa, discrezione", così recitava un annuncio piuttosto diretto ed esplicito pubblicato su un sito online osé dal capo della polizia locale di Leechburg, nello stato della Pennsylvania, negli Stati Uniti, arrestato nei giorni scorsi da altri agenti per aver cercato sesso con minorenni sul web. Il poliziotto in questione, Michael William Diebold, infatti non solo non nascondeva di essere un agente ma addirittura non si fermava di fonte all'età di chi era dall'altra parte del computer.

Quando ha ricevuto una risposta da una presunta ragazzina di appena 14 anni, infatti, l'età non lo ha dissuaso. "Tutti devono avere una prima volta… dovrai solo farmi rimanere nudo domani ", ha risposto infatti l'ufficiale, secondo le accuse nei suoi confronti. Dall'altra parte infatti non c'era veramente un'adolescente ma un altro agente sotto copertura, membro del corpo speciale per il Bureau of Criminal Investigations alle dipendenze del Procuratore Generale dello Stato. Quando Diebold ha cercato di incontrare la ragazzina immaginaria venerdì scorso, quindi, ha trovato di fronte le altre forze dell'ordine e per il 40enne capo della polizia di Leechburg è scattato l'arresto.