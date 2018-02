Probabilmente cercava lo scatto perfetto col suo cellulare per immortalarsi sul ciglio di una cascata durante un giro turistico ma purtroppo non si è accorto che si trovava con i piedi su una zona rocciosa e scivolosa ed è improvvisamente caduto nel vuoto. Così è morto Jiri Barta, un 32enne di nazionalità ceca in vacanza in Thailandia. Il dramma nelle scorse ore sull'isola thailandese di Koh Samui dove il giovane era arrivato con un gruppo formato da una decina di amici di diverse nazionalità.

Secondo la ricostruzione dell'accaduto realizzata dalle autorità locali in base alle testimonianze degli altri membri del gruppo, il 32enne ha raggiunto il bordo di una scogliera vicino a una cascata del posto per ammirare il paesaggio e farsi una foto ma poi in un attimo le cose sono andate storte. L'uomo ha perso l'equilibrio ed caduto schiantandosi sulle rocce sottostanti davanti ai suoi amici inorriditi, dopo un volo nel vuoto di oltre trenta metri. Inutili per lui i soccorsi da parte dei compagni di viaggio e poi dei medici. Il 32enne è stato dichiarato morto sul posto.

La zona già in passato era stata protagonista di incidenti gravi e per questo sono stati piazzati dei cartelli di pericolo che però a volte i turisti non notano. Proprio a causa della scivolosità delle rocce, i soccorsi hanno dovuto lavorare ore per poter recuperare il cadavere della vittima. "Avevamo noleggiato cinque motocicli per viaggiare intorno all'isola. Siamo arrivati sul posto e ci siamo messi ad ammirare la bellezza della cascata, poi lui si è avvicinato al bordo per una foto ma è improvvisamente scivolato cadendo di schiena ed è andato giù senza che potessimo fare nulla" ha raccontato una ragazza che ha assistito alla drammatica scena.