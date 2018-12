Un tranquillo pomeriggio in casa col suo amato cagnolino si è trasformato in una giornata da incubo per una 22enne britannica di Radcliffe, nella Greater Manchester, Abbie Whitehead. Il suo amato cagnolino infatti le è improvvisamente saltato addosso mordendola con forza alla bocca tanto da staccarle parte del labbro inferiore. "Ero nella mia camera da letto con il cane, era in piedi davanti alla porta in attesa che aprissi, come faccio sempre mi sono abbassata per abbracciarlo ma quando stavo per baciarlo lui mi ha afferrato il labbro con i denti e ha stretto fortissimo" ha raccontato la giovane al tabloid Sun.

"Dopo che mi ha morso, entrambe le mie mani erano coperte di sangue, era tutto sul pavimento e continuava a uscire dalla mia faccia. Non potevo sentire il dolore a causa dello shock. Sono rimasta completamente paralizzata, non immaginavo nemmeno che mi mordesse figuriamoci che mi avrebbe spaccato le labbra" ha dichiarato la 22enne che ha dovuto ricorrere alle cure mediche ospedaliere e sottoporsi a un intervento di due ore durante le quali i chirurghi hanno cercato di ricostruire il labbro e il mento. La 22enne crede che il cane l'abbia morsa perché aveva un orecchio dolorante che lei inavvertitamente ha toccato