Raffiche di vento, piogge violente, frane e inondazioni hanno provocato danni enormi nel centro America. La tempesta Nate continua a lasciarsi dietro una lunga scia di morti. Sono 22 le vittime accertate in Costa Rica, Nicaragua e Honduras mentre continuano le ricerche dei dispersi, che per il momento sono 20. E il drammatico bilancio purtroppo potrebbe ancora peggiorare.

I danni.

Ventidue morti e oltre 20 dispersi. Questo il provvisorio bilancio. In Costa Rica 400.000 persone sono rimaste senza acqua e in migliaia hanno dovuto abbandonare la propria casa. In centinaia sono costretti a dormire in rifugi di fortuna.

Dove colpirà

Per i meteorologi la tempesta Nate potrebbe trasformarsi in un uragano di categoria uno prima di arrivare negli Usa domenica. Secondo gli esperti la tempesta si sta dirigendo minacciosamente verso il Golfo del Messico e gli Stati Uniti. Dovrebbe abbattersi su Alabama, Louisiana, Mississippi e parte del Texas, già colpiti duramente dal terribile uragano Harvey. Ecco perché gli Stati Uniti hanno già dichiarato lo stato d'emergenza a New Orleans così come in molte contee della Florida. Nel Golfo del Messico la produzione petrolifera è stata ridotta del 15% e molti colossi del settore hanno già iniziato ad evacuare il personale.

L'appello.

“Gli abitanti che si trovano sulla costa del Golfo, dalla Louisiana fino alla parte nordoccidentale della Florida dovrebbero tenere d’occhio gli spostamenti di questa perturbazione e prestare attenzione a qualsiasi avviso dato dai funzionari locali”, ha detto in un comunicato il National Hurricane Center.

Classifica uragani.

La tempesta Nate si classifica al terzo posto tra quelle che hanno colpito dall'inizio dell'anno gli Stati Uniti e la costa americana. Dopo Harvey e Irma ecco una nuova minaccia che tiene alta la tensione tra la Florida e il Texas.