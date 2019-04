Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa Elisabetta Trenta, ha dato inizio alle celebrazioni ufficiali del 25 aprile, 74esimo anniversario della festa della Liberazione dal nazifascismo, deponendo una corona di alloro all'Altare della Patria e osservando un minuto di raccoglimento. Presenti alle celebrazioni le alte cariche dello Stato, la sindaca di Roma Virginia Raggi insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il Capo dello Stato sarà poi a Vittorio Veneto per le celebrazioni del 25 aprile. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in un’intervista ha spiegato come vive la ricorrenza del 25 aprile, si è recato invece alle Fosse Ardeatine, con la ministra Elisabetta Trenta e la sindaca Virginia Raggi. E sempre a Roma sono circa duemila i partecipanti attesi al corteo dell'Anpi che sfilerà da largo Benedetto Bompiani a piazzale Ostiense mentre in mille dovrebbero partecipare alla manifestazione antifascista da piazza delle Camelie a villa Gordiani.

Le parole di Mattarella sul 25 Aprile: "Storia non si deve riscrivere" – Nella discussione sul significato e sull’importanza della ricorrenza del 25 aprile, festa anche quest’anno al centro di polemiche (il vicepremier Salvini non partecipa alle celebrazioni), Sergio Mattarella era già intervenuto ieri incontrando al Quirinale gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e parlando di un vero e proprio “secondo Risorgimento” per un Italia distrutta e stremata da anni di guerra “ma che ha saputo resistere”. Dal Capo dello Stato è arrivato anche un appello a “non riscrivere la storia”. “Non è solo la festa dei comunisti: mi aspetto rispetto”, ha detto da parte sua il ministro dell’Interno Matteo Salvini che appunto oggi non partecipa alle celebrazioni del 25 aprile ma andrà in visita in Sicilia.