in foto: Le Minnesota Lynx festeggiano i titolo Wnba @Getty Images

Un anello, di quelli che ricordi tutta la vita. Cecilia Zandalasini vince il titolo Wnba con le Minnesota Lynx e conquista l'ambitissimo anello di campionessa del principale torneo di basket mondiale. Una vittoria in rimonta, in cui Zandalasini non ha avuto un ruolo da protagonista, ma che ugualmente vale parecchio. Si tratta del secondo titolo Wnba conquistato da una giocatrice italiana, prima di lei c'era riuscita solamente Catarina Pollini nel 1997 con le Houston Comets.

Per Cecilia Zandalisini, 21enne astro nascente del basket europeo, ci sono solo 8 secondi in campo nella decisiva gara 5 fra le sue Minnesota Lynx e le Los Angeles Sparks. Il titolo però è anche suo. Appassionante lo spareggio giocato alla Williams Arena dell'Università di Minnesota: le padrone di casa conducono per buona parte del match, ma le Sparks tengono botta fino alla volata finale quando prima Fowles e poi Moore sono decisive. È un successo in rimonta per Minnesota, visto che le californiane erano avanti per 2-1 nella serie. Per le Lynx si tratta del quarto titolo Wnba, giunto al termine di una regular season vinta nettamente.

"Non c'è solo l'orgoglio e la soddisfazione per il prestigioso percorso compiuto da Cecilia con dedizione e serietà in così poco tempo – commenta il presidente Federbasket Giovanni Petrucci – ma c'è anche la certezza che Cecilia abbia meritato questa importante occasione e che soprattutto saprà utilizzare, con umiltà ed intelligenza, quanto imparato in questa fondamentale esperienza mettendolo al servizio del club e della Nazionale". Per la 21enne azzurra si conclude un avventura che l'ha vista scendere in campo otto volte dopo l'arrivo Oltreoceano a fine agosto: tre presenze in regular season (2 punti in 8 minuti contro Chicago) e cinque nei playoff (2 punti in 5 minuti contro Washington). Adesso tornerà a Schio, dove l'obiettivo è quello di vincere lo scudetto e ben figurare in Europa.

Il precedente: Catarina Pollini.

Prima della 21enne pavese solamente un'altra atleta azzurra è riuscita a vincere un anello Wnba. Si tratta di una delle leggende del basket femminile italiano, ovvero Catarina Pollini. Esordì in Wnba nel primo anno del campionato professionistico americano, era il 1997 e lei indossò la maglia delle Houston Comets. L'allora 31enne Pollini fu quindi vincitrice del primo torneo Wnba della storia, che conquistò in finale contro le New York Liberty. La giocatrice vicentina fu anche protagonista di una storica querelle con le istituzioni per il riconoscimento dello status professionistico del basket femminile a fine degli anni '90.

Oggi Catarina Pollini vive in Spagna dove ha concluso la sua carriera da atleta. Nel suo palmares figurano dodici Scudetti, sette Coppe dei campioni, una Supercoppa spagnola e una Ronchetti. Ha indossato la maglia azzurra dal 1983 al 1996 vincendo un argento europeo e partecipando a due mondiali e due Olimpiadi. Oggi sulla sua scia c'è Cecilia Zandalasini, che però deve ancora fare parecchia strada.