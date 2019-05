Grave incidente stradale, nella notte tra venerdì e sabato, sulla strada statale 280 dei Due Mari, direzione Lamezia Terme, nei pressi dello svincolo di Palazzo. Un cavallo è morto dopo essere stato investito da una Fiat Panda con a bordo due persone. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente della vettura. Secondo le ricostruzioni, l’animale avrebbe invaso la corsia della superstrada venendo investito da una Fiat Panda che proprio in quel momento stava sopraggiungendo: impossibile per il veicolo, evitare il cavallo spuntato all'improvviso dall'oscurità, che ha sfondato il parabrezza della macchina.

Due i passeggeri a bordo della vettura. Il conducente, ferito, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale. Illesa la seconda persona. I Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme / Comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti per la messa in sicurezza della vettura, in attesa del soccorso stradale. Richiesto pure l’intervento di un veterinario dell’Asp di Catanzaro sezione di Lamezia Terme. La vettura è stata messa in sicurezza e il cavallo rimosso con una gru. Disagi per la viabilità.