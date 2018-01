Aveva catturato un gabbiano per poi farlo esplodere in volo: un gesto deprecabile che, a distanza di circa un anno e mezzo, è costato 22 mesi di carcere e 18 mesi in libertà vigilata a Danilo Fadda, pescatore 38enne di Siniscola (Nuoro). Inoltre, l’uomo è stato condannato anche al risarcimento del danno alla parte civile, l’Ente nazionale protezione animali (Enpa) e al riconoscendo immediato di una provvisionale di 5 mila euro. Una sentenza che ha soddisfatto soprattutto i dirigenti dell’Enpa, secondo cui la sentenza “per la severità della condanna è destinata a fare da precedente insieme a quella relativa al killer dei gatti di Trescore Balneario. In entrambi i casi ha influito la particolare efferatezza del comportamento tenuto dall’uomo”.

Una condanna che sicuramente non sarebbe arrivato senza il servizio mandato in onda a suo tempo da Striscia La Notizia. Era stato l’inviato Edoardo Stoppa a raccontato l’atrocità dell’atto, consentendo alle forze dell’ordine di avviare un’indagine. Durante una battuta di pesca a bordo di un peschereccio, il pescatore sardo aveva prima catturato l’animale gabbiano, quindi gli aveva legandogli al collo un petardo e poi ripreso la scioccante scena dell’esplosione con lo smartphone. Successivamente, il video fu pubblicato sui social network, consentendo così a tutti di poter vedere con i propri occhi il deplorevole gesto. Così il responsabile era finito sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine: ed oggi è arrivata la condanna che vuole essere anche un monito per chiunque voglia replicare un atto simile a danno degli animali.